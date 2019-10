Vrouw (36) steekt man (45) neer: “Na een ruzie zagen we hem regelmatig met schrammen in zijn gezicht, maar dit hadden we echt niet verwacht” TVP/WHW

15 oktober 2019

18u26 0 Sint-Pieters-Leeuw Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de 36-jarige R.C. bezielde toen ze zaterdagavond haar echtgenoot M.M. (45) neerstak. De vrouw ontkent de feiten dan wel, toch zou het volgens buren niet de eerste keer zijn dat de vrouw haar man aanviel. Of het driejarig dochtertje aanwezig was is niet duidelijk.

R. en M. huurden al een zevental jaar een flat op de tweede verdieping van een gebouw in de Jan Baptist Wautersstraat. “Er was wel dikwijls ‘ambras’”, klinkt het in de buurt. “Regelmatig werd er geklop gehoord en een buur is wel eens gaan vragen om het kalmer aan te doen. Maar dat het zo ver ging komen? Dat heeft niemand zien aankomen. Anders hadden we wel met hen een gesprek gehad en hen aangeraden om hulp of begeleiding te zoeken.”

Op de gang moeten slapen

Volgens de buren was het vooral de vrouw die uithaalde naar haar man. “Na een ruzie zagen we hem wel eens met schrammen in het gezicht”, klinkt het. “Ooit heeft hij ook eens de nacht op de gang moeten doorbrengen omdat hij niet binnen mocht. Volgens mij heeft hij in al die jaren nooit uitgehaald naar zijn vrouw.”

Maar ondanks de huishoudelijke problemen waar iedereen in het gebouw van wist heeft het koppel nooit een slechte band met de buren gehad. “In de verste verte niet”, luidt het. “Vooral zij was joviaal en met haar hadden we wel eens gesprek. Hij was iets stiller en mompelde soms gewoon iets terug als hij met de hond ging wandelen. Hun drie katten en hun hond zijn trouwens ook meegenomen. Politie heb ik hier op al die jaren hoogstens een keer gezien, dus het is volgens mij ook niet zo dat die hier wekelijks moesten tussenkomen.”

Dochtertje

Het koppel heeft ook een dochtertje van drie jaar. “Daar heeft ze ook al op staan schreeuwen, maar toen is een buur gaan aankloppen om haar te kalmeren”, klinkt het nog bij de buren. Het is niet duidelijk of zij zaterdagavond aanwezig was in het appartement.

Het zou rond 22 uur opnieuw tot een hoogoplopende ruzie gekomen zijn tussen de twee. “Bij aankomst van de politie verklaarde de man dat zijn vrouw hem had neergestoken”, liet het parket Halle-Vilvoorde al eerder weten. “De man werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zijn toestand zou intussen stabiel zijn. De vrouw werd verhoord, maar ze ontkent de feiten. Niettemin werd ze voor poging doodslag voor de onderzoeksrechter geleid en die liet haar ook aanhouden.”

De raadkamer zal dus eind deze week moeten beslissen of de vrouw langer aangehouden blijft. Het appartement van de twee blijft intussen verzegeld. Of een dienst tussenbeide gevraagd werd voor het dochtertje of dat een familielid zich over haar ontfermt is niet duidelijk. In het belang van het kind geeft het parket hierover geen commentaar.