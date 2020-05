Vrijwilligers KV Zuun busten meer dan duizend mondmaskers in eigen wijk Bart Kerckhoven

30 mei 2020

17u09 4

De duizenden mondmaskers die de gemeente Sint-Pieters-Leeuw bestelde bij Think Pink zijn gearriveerd en dus zijn er heel wat vrijwilligers de baan op om alle mondmaskers bij de inwoners te bussen. Ook een delegatie van KV Zuun (foto) maakt een ronde. De Leeuwse voetbalploeg die momenteel in 3e provinciale uitkomt trommelde meteen trainers, bestuursleden en spelers op om de maskers te helpen bezorgen in haar wijk. De mensen van de club busten zo meer dan duizend mondmaskers op enkele uren tijd.