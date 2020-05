Vrijdag opnieuw markt in Leeuw: extra maatregelen moeten het veilig houden Bart Kerckhoven

20 mei 2020

20u43 0 Sint-Pieters-Leeuw Nu vrijdag 22 mei kunnen de Leeuwenaren voor het eerst sinds de coronacrisis opnieuw naar de markt aan de Rink. De gemeente heeft daarvoor wel enkele maatregelen getroffen.

Er is een circulatieplan opgesteld waarbij er twee ingangen en één uitgang is voor alle bezoekers. De ingangen bevinden zich aan de Joseph Depauwstraat en de Jules Sermonstraat. Mondmaskers worden aangeraden voor wie de markt bezoekt en net als elders wordt gevraagd om anderhalve meter afstand te bewaren. De gemeenschapswachten zullen mee toe kijken of de regels gerespecteerd worden. Vrijdag zijn er vijftien marktkramers aangekondigd. “Met de heropstart van de wekelijkse markt komt het leven rond de Rink terug een beetje op gang en geven we onze inwoners een bijkomende kans om lokaal hun boodschappen te doen”, zegt bevoegd schepen Marleen De Kegel. “N-VA). “Een gezellig terrasje kan nog niet, maar een hartelijke groet op veilige afstand maakt in deze tijden al heel veel goed en is ook een morele opsteker voor onze marktkramers.”