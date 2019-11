Vooral in de voormiddag op de koppen lopen tijdens jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw Bart Kerckhoven

11 november 2019

14u24 0

De jaarmarkt in Sint-Pieters-Leeuw lokte maandag vooral in de voormiddag heel wat bezoekers. Dat alles te maken met het gure regenweer dat in de namiddag voorspeld was. De jaarmarkt werd omstreeks 10 uur officieel geopend aan het gemeentehuis waar op een podium de lokale verenigingen voor show en muziek zorgden. Onder andere de L&A Dance Company was van de partij. Ook op de jaarmarkt zelf waren veel Leeuwse verenigingen aanwezig. Omdat het zo koud was bleken vooral de warme dranken als koffie en soep maar ook de ‘druppelkes’ zeer in trek.