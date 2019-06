Voetbalclub KV Zuun rouwt om plotse overlijden

van voorzitter Hugo Wauters Bart Kerckhoven

12 juni 2019

15u49 4 Sint-Pieters-Leeuw Voetbalclub KV Zuun is in de rouw na het plotse overlijden van voorzitter Hugo Wauters. De 67-jarige Wauters stierf na hartfalen. Eind jaren negentig werd Wauters voorzitter van ‘zijn’ Zuun, waar hij ooit keeper was. “Ik ben een goede vriend verloren en de club iemand die het beste met haar voor had”, vertelt gerechtigd correspondent Jan Van Onsem.

Het nieuws van het overlijden van Hugo Wauters dompelt de derdeprovincialer onder in een diepe rouw. De voorzitter werd zondag onwel en overleed aan hartfalen. KV Zuun eindigde een maand geleden nog op de vierde plaats in haar reeks. Wauters had plannen om het volgend seizoen rustiger aan te doen maar hij had wel al besloten dat KV Zuun op hem kon blijven rekenen. Jammer genoeg moet de voetbalclub onverwacht afscheid nemen van de man die zich decennia lang bekommerde om de Leeuwse voetbalclub. “We kunnen het nog niet geloven”, zegt gerechtigd correspondent Jan Van Onsem van KV Zuun. “Hugo was, een korte pauze niet meegerekend, sinds 1997 voorzitter. Voordien nam hij met een jonge generatie de fakkel over van het toenmalige bestuur.”

Bekend figuur

Onder Wauters probeerde de club vooral de financiële zorgen uit het verleden op te lossen en werd vooral gemikt op spelers uit de eigen gemeente. “Hugo was ooit zelf speler van KV Zuun”, weet Van Onsem. “Hij was een goede keeper en mijn ploegmaat. Nadien trok hij naar SK Halle en in de jaren zeventig volgde hij Ariël Jacobs mee naar Diegem Sport. Hij keerde nog terug naar ‘zijn club’ KV Zuun en speelde op het einde nog bij SK Vlezenbeek. Hugo was dan ook een bekend figuur in het voetbalwereldje. Maar ook daarbuiten kende hij enorm veel mensen. Hij werkte bij de politie, maar ging dan later aan de slag als drukker. Hij zetelde een tijdje in de OCMW-raad van Sint-Pieters-Leeuw. Hij hielp anderen heel graag. Zo was hij ook als voorzitter. Hij voelde zich niet te goed om de handen uit de mouwen te steken. En hij kon aan veel mensen ook iets vragen. Dat maakte hem voor KV Zuun een belangrijk figuur. Ik ben een hele goede vriend verlore, maar KV Zuun verliest vooral de man die het beste voor had met zijn club.”

Afscheid

Hugo Wauters engageerde zich voor de Leeuwse samenleving en was jarenlang lid van Open Vld. In 2009 maakte hij zo zijn politiek debuut in de OCMW-raad. Maar vorig jaar kon N-VA hem als kandidaat strikken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wauters vertelde op de voorstelling van de N-VA-lijst toen dat hij zich wilde inzetten voor een betere sportinfrastructuur in Sint-Pieters-Leeuw en ook meer aandacht wilde vragen voor wie het moeilijk heeft in de samenleving. Wauters verloor zelf zijn echtgenote Daniëlle op 18 februari vorig jaar aan een hartstilstand. Hugo Wauters laat twee dochters en twee kleinkinderen na. Nu zaterdag 15 juni wordt er afscheid genomen van de Wauters in het crematorium in Ukkel.