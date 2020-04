Vlaamse regering zet licht op groen: vroegere Catala-site wordt bedrijvencampus Bart Kerckhoven

10 april 2020

De site van de voormalige papierfabriek Catala wordt omgevormd tot een nieuwe bedrijvencampus. Daarvoor is een brownfieldconvenant opgesteld die de Vlaamse regering nu goedgekeurd heeft. Het gaat om een gebied van 18,25 hectare groot gebied langs de Grote Baan in Drogenbos maar dat ook gedeeltelijk op de Leeuwse deelgemeente Ruisbroek ligt. Er zal ook ruimte zijn voor woningen. De fabriek Catala sloot in 2015 de deuren. Op de terreinen zijn al enkele bedrijven actief die willen uitbreiden. De historische gebouwen op het terrein, waaronder de watertoren en de directeurswoning, blijven behouden. De Zenne stroomt ook door het gebied en zal opgewaardeerd worden. Voor het project wordt nog een mobiliteitsstudie uitgevoerd. Binnenkort wordt er nog een infoavond georganiseerd. : “We hebben samen met de ontwikkelaars een heel traject doorlopen om deze site zo kwalitatief mogelijk in te vullen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Keymolen (CD&V). “We zijn dan ook blij dat deze verloederde site op de grens van onze gemeente nu dankzij de goedkeuring van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits een nieuw leven kan krijgen.”

