Vlaamse Randfonds moet helpen om achterstand in zorg en andere problemen op te lossen Bart Kerckhoven

01 oktober 2019

15u50 3

De Vlaamse regering gaat het Vlaamse Randfonds oprichten dat geld ter beschikking stelt om in de Vlaamse Rand grootstedelijke problemen op te lossen. Halle, Dilbeek en Vilvoorde krijgen nu al jaarlijks geld via het Stedenfonds om zulke problemen op te lossen. Die regeling zal behouden blijven en dus is het fonds een extra middel om de achterstand in de zorg of problemen in het onderwijs aan te pakken voor de ruime regio. Ook voor de grote toestroom aan anderstaligen kan geld vrijgemaakt worden voor onder andere integratie. “Bepaalde problemen stellen zich nu eenmaal scherper of anders in de Rand dan elders”, stelt de nieuwe Vlaamse regering in het regeerakkoord.

Meer over politiek