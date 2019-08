Vlaamse overheid voert groot cultuurcentrum in Ruisbroek af. Gemeentebestuur zoekt naar mogelijkheden voor kleinere cultuurzaal Bart Kerckhoven

22 augustus 2019

17u41 1 Sint-Pieters-Leeuw Het plan van de Vlaamse overheid om een groot congres- en cultuurcentrum in de Leeuwse deelgemeente Ruisbroek te bouwen is afgevoerd. Het draagvlak is te klein en er is al voldoende aanbod in de buurt. Het gemeentebestuur wil zelf wel nog een kleinere cultuurzaal inrichten in de Leeuwse deelgemeente.

Het is de krant De Standaard die het nieuws over het resultaat van de haalbaarheidsstudie naar buiten bracht. Het rapport moet nog voorgesteld worden en dus geeft het kabinet Weyts geen commentaar maar het nieuws werd wel bevestigd: het grote congres- en cultuurcentrum dat Ruisbroek en de ruime regio een boost moest geven komt er niet.

Vijf jaar geleden werd het plan voorgesteld. Vlaams minister voor de Vlaamse Rand bestelde een studie om uit te zoeken of het centrum wel haalbaar bleek maar studiebureau Idea Consult raadt de realisatie van het project dus af. Er is vandaag al een groot cultuuraanbod in de streek dat al mikt op hetzelfde publiek dat ook naar de nieuwe cultuurtempel zou komen. Er is geen groot draagvlak voor het project. Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zag het cultuurcentrum voor duizend toeschouwers wel zitten maar nu de plannen afgevoerd worden wordt er gekeken naar alternatieven.

“We gaan nu alternatieven bekijken om vooral de lokale nood naar een betere culturele infrastructuur op te vangen”, zegt schepen van Cultuur Jan Desmeth (N-VA). “Dat kan eventueel in bestaande gebouwen zoals bijvoorbeeld enkele kerken die herbestemd worden. Maar eerst kijken we uit naar het nieuwe Vlaamse regeerakkoord zodat we vernemen hoe het nieuwe voorgestelde project ‘Operatie Zone Zuid’ vorm gaat krijgen.”

Die Operatie Zone Zuid wordt door het studiebureau naar voor geschoven als een alternatief. In de zuidelijke kanaalzone van Halle tot Drogenbos kunnen namelijk verschillende andere projecten gerealiseerd worden die het toerisme en de economie maar ook bijvoorbeeld het onderwijs ten goede kunnen komen.

“Het is positief dat de studie aangeeft dat er extra middelen voor de zuidwestrand en dus ook de stationsomgeving van Ruisbroek moeten voorzien worden en dat dat niet alleen voor cultuur hoeft te zijn. Met die extra middelen kunnen we alvast met een ander soort projecten onze tweede doelstelling effectief de komende jaren invullen.”