Vlaams Belang vraagt strenge straffen voor asociaal gedrag in supermarkten Bart Kerckhoven

20 maart 2020

08u51 0 Sint-Pieters-Leeuw De afdeling van Vlaams Belang in Sint-Pieters-Leeuw roept op om mensen die zich in de supermarkten asociaal gedragen zwaar te straffen.

Woensdag werd er nog gevochten in het Aldi-filiaal op de Bergensesteenweg. “In harde tijden moet crimineel gedrag nog harder gestraft worden”, zegt gemeenteraadslid Eddy Longeval (Vlaams Belang). “Iedereen weet dat hamsteren geen zin heeft en dat het verzorgend personeel, winkelpersoneel en iedereen die moet blijven werken in deze onwezenlijke tijden alle respect verdient. Het moet mogelijk zijn om asociaal gedrag gelijk te stellen met crimineel gedrag, vooral in een gemeente of streek waar al veel criminaliteit is.”

Longeval trakteerde het personeel van de Aldi-supermarkt in Sint-Pieters-Leeuw op pralines om hen symbolisch een hart onder de riem te steken.

