Vijf tips voor het weekend: optredens, fuiven en mountainbiketochten Bart Kerckhoven

05 juli 2019

06u17 0

Vlaanderen Feest met de Nachtwacht, Mathias Vergels en Gene Thomas

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw viert de Vlaamse Feestdag dit weekend al met een evenement in het Colomapark. Jong en oud kan er genieten van optredens op zondag 7 juli. Vanaf 13 uur kunnen de jongste bezoekers hun idolen van de Nachtwacht aan het werk zien op het podium. Met ‘Thuis’-acteur Mathias Vergels, afkomstig uit Sint-Genesius-Rode, programmeerde de gemeente ook een Bekende Vlaming met roots uit de streek. Hij treedt op om 15 uur. De apotheose volgt uiteindelijk om 17 uur met een concert van de Vlaanderen Boven Band. Het concept is dan eenvoudig: de band laat een hele reeks Vlaamse klassiekers los op het publiek die het liefst van al zo luid mogelijk mee gezongen mogen worden. Zanger van dienst is Gene Thomas. De toegang tot het evenement is gratis.

Reinaertweekend in Heikruis

Elke week wordt er tijdens de zomervakantie in het Pajottenland wel een feestje georganiseerd en dit weekend is domein Ter Rijst in de Pepingse deelgemeente Heikruis de locatie voor een evenement. De Reinaertvrienden organiseren er het jaarlijks Reinaertweekend in de beste Pajotse traditie. De bende zweert bij het vertrouwde concept van goede fuiven en gratis inkom. Vrijdagavond 5 juli is er al een eerste feestje met de beste muziek uit de jaren negentig dj Mastereight. Maar er wordt meer georganiseerd dan enkele fuiven. Op zaterdag 6 juli is er vanaf 10 uur een minivoetbaltornooi en een volleybaltornooi op gras. ’s Avonds staan Brobeats en dj Squirre klaar om een nieuw feestje te bouwen. Op zondag 7 juli komen de mountainbikeliefhebbers aan hun trekken met toertochten van 30 en 45 kilometer, uitgestippeld in het Pajottenland. Vertrekken kan om 7 uur. Om 11.30 uur wordt dan de familiebarbecue aangestoken. Vanaf 15 uur kan iedereen ook nog een gokje wagen tijdens ‘Schijt je rijk’. Info op de Facebookpagina van het evenement.

Paradise city in Perk

In Perk wordt dit weekend een feestje gebouwd. Daar viert Paradise City de vijfde verjaardag. Het domein van Kasteel Ribeaucourt is het decor voor het jubileum. Bezoekers kunnen er het beste van wat de hedendaagse elektronische muziek te bieden heeft ontdekken op verschillende podia. Namen als Belben, Sedef Adasi, Supreems, Polo & Pan, Bjeor, DTM Funk, Gerd Janson en John Talbot zullen het grote publiek weinig zeggen maar dat bleek vooral de sterkte van het festival de voorbije jaren. Heel wat liefhebbers vonden net de weg naar Paradise City door de eigenzinnige line up en tegelijk trok het ook bezoekers aan die eens wat anders wilden horen in het festivalseizoen. Bovendien wil Paradise City een toonbeeld zijn van een afvalarm festival met bijzondere aandacht voor het milieu. Het festival vindt vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juli plaats. Tickets voor zaterdag zijn uitverkocht. Info op de site van het evenement.

Gooikoorts in Gooik

Fans van de betere volksmuziek trekken dit weekend naar Gooik. Daar wordt voor de zeventiende keer het Internationaal Folkfestival Gooikoorts georganiseerd. In de Parel Van Het Pajottenland wordt heel wat muzikaal talent ontvangen vanaf vrijdag 5, zaterdag 6 tot zondag 7 juli. Het programma zit boordevol met muziekpareltjes uit Vlaanderen, Noorwegen, Frankrijk, Canada, Bretagne Schotland, Ierland, Færøer en samenwerkingen over de grenzen heen. Verspreid over drie dagen worden twintig concerten aangeboden maar ook een inspirerende concertmis en drie bals aan. Daarnaast is er een uitgebreide instrumentenbouwersmarkt, een festivalmarkt, verschillende workshops, een vrij podium, een intermezzo en de ‘Sjato Miredo’ die zo uit ‘Kinderspelen’ van ‘Pieter Bruegel’ gewandeld komt. Info op de site van het evenement.

Kanaalfeesten in Humbeek Sas

Humbeek Sas viert ook feest en doet dat tijdens de Kanaalfeesten die plaats vinden van zaterdag 6 juli tot maandag 8 juli. Wielertoeristen kunnen aan de feesttent zaterdagochtend al om 7.30 uur starten voor de Panache Classic. Wat later kunnen gezinnen deelnemen aan de familiefietstocht en wandelingen. In de namiddag is er een oldtimerparade en staan er optredens van Chill Factory en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia op het programma. DJ Toloko is ’s avonds ceremoniemeester voor de foorfuif Bloem-Inn. Op zondag 7 juli start vanaf 11.30 uur de Vlaamse Pensenkermis en om 14 uur is er een ambachten- en tweedehandsmarkt. In de namiddag treden Touch Wood, Betty and the band en Bump op. Op maandag 8 juli is er ook nog een varkensmarkt en een prijskamp voor het Belgisch Trekpaard. Op de middag is er nog de traditionele varkenspootworp. Alle informatie is te vinden op de Facebookpagina van het evenement.