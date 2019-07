Vijf dagen feest tijdens veertigste Hoebelfeesten: Organisatie pakt uit met grote namen Bart Kerckhoven

03 juli 2019

12u24 5 Sint-Pieters-Leeuw De Hoebelfeesten vinden dit jaar voor de veertigste keer plaats in Vlezenbeek. Roel Vanderstukken, Paul Michiels en de Soul Brothers zijn de grote namen op de affiche maar ook de Hoebelbike en een seniorennamiddag staan op het programma.

In 1979 werden de Hoebelfeesten voor het eerst georganiseerd door de mensen van jeugdhuis Hoebel. ‘Den Hoebel’ bestaat al lang niet meer maar de Hoebelfeesten zijn wel nog steeds een begrip in de streek. “We willen deze veertigste verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan en plannen dit jaar niet minder dan vijf dagen feest in Vlezenbeek”, zegt Gerrit Decock die de feesten mee organiseert. “Sinds 2017 hebben we onze stek gevonden in Hangar-K, de boerderij van Bart Keymolen, waar we ook dit jaar weer zullen neerstrijken. De eerste 3 dagen staan volledig in het teken van onze verjaardag en daarom vissen we terug enkele zaken op die in het verleden een groot succes waren.”

Op zaterdag 10 augustus wordt het startschot gegeven met een groot verjaardagsfeest. DJ Marc Huylebroeck draait dan de beste dansnummers van 1979 tot vandaag en om 22.30 uur treedt ‘Slagerij Vanderstukken’ in de loods op. De band rond Roel Vanderstukken zal alle Vlaamse meezingers van de voorbije decennia brengen. Alle feestvierders, geboren in 1979, krijgen een flesje Cava aangeboden. Op een groot scherm worden foto’s van de voorbije 40 jaar geprojecteerd.

Zondag 11 augustus is er de feesteditie van het mountainbike-evenement Hoebelbike. In 1998 werd Hoebelbike voor de eerste keer op de affiche van de Hoebelfeesten gezet. In 2004 werd de organisatie zo groot dat Hoebelbike werd losgekoppeld van de feesten. In 2017 en 2018 werd een rustpauze ingelast maar om de veertigste verjaardag van de Hoebelfeesten te vieren zal er in 2019 opnieuw een Hoebelbike zijn. De uitvalsbasis wordt dit keer wel Hangar-K. Er zijn drie tochten: de familietocht van 13 kilometer, de Pajottocht van 33 kilometer en de Bruegeltocht van 45 kilometer. Inschrijven kan van 8 uur tot 10 uur.

Op maandag 12 augustus staat alles in het teken van de senioren. De seniorennamiddag verdween 17 jaar geleden van de affiche maar de traditie wordt in samenwerking met de seniorenraad van Sint-Pieters-Leeuw in ere hersteld. Vanaf 14 uur zijn er optredens van Benny Frank, Nicky Jones en Rudi Tastenoe. Bell Tours laat ook twee bussen rijden zodat de senioren vanuit alle hoeken van de gemeente naar Vlezenbeek kunnen rijden en terug. Er wordt ook extra parking voorzien voor mensen met een beperking en er is aangepast sanitair.

Op 14 augustus volgt dan het absoluut hoogtepunt van de feesten met Hoebel Live. Om 21 uur opent Paul Michiels van Soulsister de avond. Om 23 uur is het de beurt aan de Soulbrothers, de groep van Charel Van Domburg , Vincent Goeminne en Wim Soutaer. De online verkoop is deze week al gestart op de totaal vernieuwde website van de Hoebelfeesten. De eerste dagen gingen er al heel wat tickets de deur uit. De kaarten kunnen via deze link besteld worden.