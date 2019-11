Vier op zes vrachtwagenchauffeurs blijken niet in orde tijdens politiecontrole Bart Kerckhoven

23 november 2019

09u24 3 Sint-Pieters-Leeuw Politiemensen van de zone Zennevallei hielden donderdag een grote controle op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Daarbij werden ook zes vrachtwagenchauffeurs uit het verkeer geplukt.

Vier vrachtwagens bleken niet in orde. Eén bestuurder vervoerde goederen zonder geldige vergunning en kon geen geldige vrachtbrieven voorleggen. De boete bedroeg maar liefst 1.990 euro. Verder werd een buitenlandse bestuurder betrapt die niet in orde bleek te zijn met de technische keuring en de wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De boete van 1.275 euro werd onmiddellijk betaald. Daarnaast werd nog een bestuurder beboet voor het niet voldoende vast maken van zijn lading. De boete bedroeg 350 euro. Een laatste voertuig bleek niet in orde met de technische keuring. Hier bedroeg de boete 150 euro.

Naast de vrachtwagenchauffeurs moesten de bestuurders van personenwagens ook blazen. In totaal werden er 176 bestuurders gecontroleerd. Geen enkele chauffeur werd onder invloed betrapt.