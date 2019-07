VIDEO. Santé Eddy! Brouwer langs parcours Ronde van Frankrijk viert Tourheld met eerbetoon van duizenden bierbakken Bart Kerckhoven

05 juli 2019

09u48 11 Sint-Pieters-Leeuw De Ronde Van Frankrijk inspireert heel wat bedrijven langs het parcours en ook in de Leeuwse deelgemeente Vlezenbeek broedde brouwerij Lindemans op een plan om doortocht van de Tour niet onopgemerkt te laten voorbij gaan.

Lindemans, bekend van zijn assortiment fruitbieren, brengt een ode aan Eddy Merckx met de boodschap ‘Santé Eddy’ op het dak van de brouwerij langs de Lenniksebaan. Bij brouwerij Lindemans vragen ze om een gokje te wagen en door te geven hoeveel bierbakken er gebruikt zijn om de boodschap over te brengen. Wie wil kan de beelden op onderstaande video bekijken maar ze één voor één tellen is onbegonnen werk. Wij houden het alvast op enkele duizenden bakken. De Ronde van Frankrijk rijdt welgeteld 2,38 kilometer over Leeuws grondgebied maar bij Lindemans hopen ze alvast dat die korte passage hen zaterdag toch wat extra publiciteit oplevert wanneer een televisiehelikopter de boodschap in beeld brengt. Heel wat werknemers van het bedrijf zullen zaterdag de doortocht van de renners volgen vanaf de brouwerij.