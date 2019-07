VIDEO. Opmerkelijk: wielertoerist gefilmd tijdens rit langs Brusselse ring Tom Vierendeels

13 juli 2019

15u00 0 Sint-Pieters-Leeuw Opmerkelijk beeld deze namiddag op de R0 Brusselse binnenring. De passagier van een Lijnbus keek zijn ogen uit toen hij een fietser opmerkte ter hoogte van Anderlecht.

Aan een gezapig tempo fietst de wielertoerist, gehuld in wielertenue en op een koersfiets, op de pechstrook van de R0. De maker van de beelden was op de afrit richting Bergensesteenweg aan de grens van Anderlecht met Sint-Pieters-Leeuw getuige van het schouwspel. “Hij sloeg vervolgens rechtsaf richting het centrum van Brussel”, laat Yannick Q. weten. “Politie kwam er niet aan te pas.”

Het is niet de eerste keer dat een zwakke weggebruiker opgemerkt wordt op een autosnelweg in ons land. Het is niet alleen verboden, maar ook nog eens levensgevaarlijk. Wat de bedoeling van de man was en waar hij de snelweg is opgereden is niet duidelijk.