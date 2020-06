Verzinkbare paaltjes om autovrije schoolomgeving in Vlezenbeek te realiseren Amber Gys

28 juni 2020

15u06 4 Sint-Pieters-Leeuw Er komen verzinkbare paaltjes en dan toch geen slagbomen in het centrum van Vlezenbeek. Het gemeentebestuur kiest voor de verzinkbare paaltjes omdat de infrastructuur deze keer echt in het dorpscentrum zal staan. Dit werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 juni.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil nog voor het einde van dit jaar de schoolomgeving van de Ave Mariabasisschool autoluw maken bij het begin en het einde van de schooltijd. “We hebben grondig en uitvoerig de afweging gemaakt tussen slagbomen en verzinkbare paaltjes”, aldus Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit. “Omdat we in een echt dorpscentrum zitten kozen we om te investeren in een betere en hoogwaardige oplossing. Leerkrachten en bewoners uit de zone krijgen een licentie om via hun mobiel toestel de paaltjes te activeren indien nodig. Ook de hulpdiensten krijgen een licentie.”

De schoolomgeving zal 2 uur per dag afgesloten worden. Op 175 schooldagen per jaar, is dat 350 uren per jaar of 4 procent van de totale tijd. “Er werden al heel wat maatregelen goedgekeurd om de brede schoolomgeving verkeersveiliger te maken”, zegt An Speeckaert, schepen van Onderwijs. “Met de invoering van de verzinkbare paaltjes zal de nabije schoolomgeving verkeersvrij worden gemaakt tijdens het begin en het einde van de schooltijd. Dit laat de fietsers en voetgangers toe om op een veilige manier naar school te komen.”