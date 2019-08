Verwaarloosde dieren in beslag genomen terwijl eigenaar op verlof is: “Hij begreep niet waarom ze werden meegenomen” Tom Vierendeels

26 augustus 2019

16u33 10 Sint-Pieters-Leeuw De politiezone Zennevallei heeft maandag in het holst van de nacht drie honden en twee parkieten bij een particulier in beslag genomen. De buren vonden het aanhoudende geblaf onrustwekkend en alarmeerden de politie. “De temperatuur was zeer warm en in de woonst lagen uitwerpselen en urine.” De dieren zaten al enkele dagen alleen thuis.

Inwoners van de Gaston Deruyverstraat alarmeerden kort voor 2 uur de politie voor nachtlawaai. Ze vonden het aanhoudende geblaf van de buur zijn honden onrustwekkend. De honden zouden normaal niet voor overlast zorgen. “Toen onze ploegen ter plaatse kwamen bleken de eigenaars afwezig te zijn”, vertelt woordvoerder Jeroen Beke Smets. “Er werden wel drie blaffende honden en twee parkieten aangetroffen. Op verschillende plaatsen in de woonst werden uitwerpselen en urine van de honden aangetroffen. De temperatuur in de kamer waar de honden zich bevonden was zeer warm, ondanks de aanwezigheid van een draaiende ventilator.”

Door deze opmerkelijke omstandigheden gingen de politieploegen over tot inbeslagname van alle aanwezige dieren. De dieren werden vervolgens opgevangen in het politiecommissariaat Brabantpoort. “De eigenaar van de dieren werd gecontacteerd maar kon niet begrijpen waarom de dieren in beslag genomen werden”, besluit de woordvoerder. “De honden zouden al vaker voor een langere periode alleen gelaten zijn, zonder dat dit problemen veroorzaakte. De dieren bleken nu sinds vrijdag 23 augustus alleen thuis te zijn.”

Volgens de politiezone Zennevallei werden de dieren op vraag van Dierenwelzijn in beslag genomen. Ze werden overgebracht naar het asiel Het Blauwe Kruis. De politie stelde ook een proces-verbaal op wegens achterlating in het kader van dierenwelzijn.