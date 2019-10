Veertien jaar fileleed op Bergensesteenweg lijkt voorbij dankzij extra rijstrook aan Ikea Bart Kerckhoven

11 oktober 2019

13u40 0 Sint-Pieters-Leeuw Wie de voorbije dagen over de Bergensesteenweg reed in Sint-Pieters-Leeuw merkte het ongetwijfeld op: er staat amper nog file op de grens met Anderlecht. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liet een extra rijstrook aanleggen ter hoogte van meubelwinkel Ikea.

De opstropping aan Ikea veroorzaakte de voorbije jaren bij momenten monsterfiles richting Brussel. Intussen werd er door de overheden achter de schermen wel overlegd om een oplossing te vinden. De laatste vijf jaar werd er zelfs 41 keer vergadering maar dat levert nu resultaat op. “De extra rijstrook als opstelvak voor de lichten van IKEA een feit”, zegt Leeuws schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA) opgelucht. “Het zorgt ervoor dat wagens wanneer het rood is in twee rijen kunnen opstellen in plaats van één. Zo wordt de doorstroming door de flessenhals aan Ikea verdubbeld wanneer het groen is en gaat het ook beter op ons grondgebied. De in- en uitrit van Shopping Pajot komt vrij en wordt niet langer geblokkeerd door stilstaande wagens.”

Desmeth benadrukt wel dat door de ingreep niet alle files zullen opgelost zijn. “Ik heb altijd gesteld dat de file niet zou verdwijnen, maar wel dat het sneller zou gaan”, aldus Desmeth. “Vandaag blijkt de file ‘s ochtends inderdaad sneller te gaan. Overdag is ze voorlopig zelfs regelmatig helemaal weg. Ik verwacht wel dat zodra mensen door hebben dat het opnieuw vlotter gaat er opnieuw meer wagens de Bergensesteenweg gaan nemen. Zo zal het opnieuw drukker worden, maar dat vind ik geen probleem. Het is verkeer dat vandaag door de wijken sluipt en de opritten via Ruisbroek en Vlezenbeek verkiest. Zij wilden immers vijftien jaar lang de steenweg mijden. De bouw van de Drie Fonteinenbrug over het Kanaal Brussel-Charleroi en de heraanleg van de steenweg op Leeuws grondgebied moeten in de toekomst de verkeersdrukte nog verder doen afnemen.