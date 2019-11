Vechtpartij in Makro kost klant drie maanden cel WHW

20 november 2019

16u51 0 Sint-Pieters-Leeuw Een klant van de Makro in Sint-Pieters-Leeuw is veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel. Na een discussie sloeg hij een andere klant tegen de grond.

De dertiger had zichzelf verdedigd door te stellen dat hij uit wettige zelfverdediging had geslagen. “Ik kon zijn slagen vermijden en heb dan kunnen terugslaan. Mijn slag was meteen raak”, klonk het. De man zijn uitleg werd tegengesproken door de kassierster, die zag hoe de beklaagde achter de andere klant aanging en hem bij de arm nam. “Er was dus geen onmiddellijke noodzakelijkheid om dit te doen”, aldus de rechter, die hem een celstraf met uitstel gaf.