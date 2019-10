Van rolstoelschommel tot evenwichtsparcours: Kinderen van ziekenhuis Inkendaal revalideren in unieke speelparadijs Bart Kerckhoven

04 oktober 2019

De kinderen van revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek revalideren vanaf nu in een unieke speeltuin die op maat van hen gemaakt werd. Of ze nu met een rollator op stap moeten of gekluisterd zijn aan een rolstoel; ze kunnen zich allemaal uitleven op de toestellen. Zo staat er zelfs een rolstoelschommel. De speeltuin is liefst 2.000 vierkante meter groot. Naast de schommel werd er ook een tunnelnet, een aangepaste glijbaan, een evenwichtsparcours maar ook muziekpanelen en lachspiegels geïnstalleerd. De speeltoestellen worden gebruikt tijdens de therapiesessies van de tachtig kinderen die er geholpen worden. De Vlaamse overheid gaf Inkendaal een subsidie van 300.000 euro om de speeltuin te realiseren. De eerste plannen dateerden al van 2008 en drie jaar geleden werd gestart met de aanleg.