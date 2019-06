USB-stick vol kinderporno ligt maanden op commissariaat: 1 jaar met uitstel WHW

20 juni 2019

15u44 0 Sint-Pieters-Leeuw Een 71-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw is veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel voor het bezit van kinderporno.

De man bewaarde 56 kinderpornografische foto's op een USB-stick. Net deze stick verloor hij bij het verhuizen. Ze kwam bij de lokale politie terecht maar daar keek men er niet naar om. Pas bij de gemeentelijke dienst die instond voor het verwijderen van elektronische verloren voorwerpen zagen ze de kinderpornobestanden. Via een brief van de belastingen die ook op de USB-stick stond kwam de politie dan toch bij hem terecht. "Ik klik in het wilde weg als ik op internet zit. Zo ben ik per toeval op die foto's terechtgekomen", klonk zijn flauwe excuus waar de rechter geen oren naar had.