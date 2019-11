Uitslaande brand op boerderij: Brandweer voorkomt dat mazouttank en strovoorraad vuur vatten Bart Kerckhoven

29 november 2019

07u53 8

Een loods op een boerderij in de Papenweg in Vlezenbeek is gedeeltelijk vernield na een brand vannacht. Omstreeks 2.30 uur waarschuwden de bewoners van de boerderij de brandweer. Op dat moment sloegen er al vlammen door een gedeelte van het dak van de loods. Enkele tractoren konden al uit de loods gereden worden. “Waar het brandde stond ook een mazouttank”, vertelt brandweerofficier Pieter-Jan Collier van de zone Vlaams-Brabant West. “Bovendien was het andere deel van de loods gevuld met stro. Onze ploegen hebben efficiënt geblust waardoor zowel de mazouttank als het stro geen vuur vatten. Gelukkig werd de brand niet later opgemerkt want hier had nog veel meer schade kunnen zijn mocht het vuur uitgebreid zijn.” De zone Vlaams-Brabant West zette ploegen van Halle, Lennik en Dilbeek in maar schakelde ook een tankwagen in van de post in Vilvoorde. In het dak dat vernield werd zat asbest maar na controle van de milieuambtenaar blijkt dat de vervuiling zich beperkt tot de site en dat er geen gevaar is voor de buurt. De vermoedelijke oorzaak van de brand is een kortsluiting aan een toestel.