Uitlenen van cd’s daalt in de bib: Sint-Pieters-Leeuw bevraagt leden over toekomst van muziekafdeling Bart Kerckhoven

15 juli 2019

16u45 0

De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw organiseert een enquête onder de leden over de toekomst van haar muziekafdeling. Zo wil het bestuur de verwachtingen van de burgers in kaart brengen en de mogelijkheden voor de toekomst bepalen. In alle bibliotheken dalen de uitleencijfers voor cd’s en dus dringt de vraag zich op of de bibliotheek moet blijven investeren in de aankoop van cd’s.

Verhuis in zicht

“Het is nu het uitgelezen moment om na te denken over onze muziekcollectie, met de verhuis naar het landhuis Deviron in zicht”, zegt schepen van Bibliotheek Jan Desemth (N-VA). “Bij de invulling van het landhuis kan dan rekening worden gehouden met alle bevindingen.” De bibliotheek zal niet enkel haar leden bevragen, maar zal ook samenzitten met de collega’s van de andere bibliotheken in de regio.