Uitbaters De Kantine doen mee aan Tournee Minérale en serveren lekkere mocktail met gember Bart Kerckhoven

01 februari 2020

Heel wat mensen engageren zich deze maand om een maand lang geen alcohol te drinken tijdens Tournee Minérale. De Kantine in Sint-Pieters-Leeuw is de enige horecazaak in het Pajottenland en de Zennevallei die geregistreerd staat als ‘minerale bar’ voor de actie. De cafetaria in het Wildersportcomplex heeft het hele jaar door alcoholvrije dranken op de kaart staan. “Maar we vonden het wel logisch om mee te doen”, zegt Maité Debast die De Kantine samen met Rutger De Buel uitbaat. “We hebben een speciale mocktail op de kaart gezet op basis van gember en we zetten ook de Carlsberg 0,0 in de kijker.” De Kantine kan trouwens wat extra publiciteit gebruiken want het zwembad in het sportcomplex is tot maart dicht voor herstellingen en dus komt er minder volk over de vloer. “Gelukkig hebben we nog enkele andere troeven”, zegt Maité. “In De Kantine organiseren we zelf leuke activiteiten. Zo was er onlangs nog een kinderontbijt. We serveren ook eten. Zo staat er lasagne, spaghetti en croque monsieurs op de kaart en elke week is er een suggestie.” Voor de liefhebbers; vanaf dinsdag staat er een varkensstoofpotje op de kaart als suggestie.