Twee gewonden bij zware botsing op Brusselbaan Tom Vierendeels

14 juli 2019

13u13 6 Sint-Pieters-Leeuw Twee personen zijn zondagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de Brusselbaan. Het liep fout toen één van beide partijen wilde afdraaien naar een oprit. De weg was een uur lang in beide richtingen versperd.

Het ongeval gebeurde rond 10 uur in de omgeving van het kruispunt met de Meibloemstraat. Eén van beide bestuurders wilde met zijn of haar wagen de rijstrook voor het verkeer in tegengestelde richting kruisen om een oprit op te draaien. Daarbij liep het fout en een aankomende bestuurder kon een botsing niet meer vermijden. Beide bestuurders werden gewond overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht, maar er is gelukkig geen sprake van levensgevaar. De brandweer reinigde vervolgens het wegdek waardoor de rijbaan kort na 11 uur volledig vrijgegeven kon worden.