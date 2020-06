Twee daders van home invasion in Sint-Pieters-Leeuw opgepakt Tom Vierendeels Bart Kerckhoven

09 juni 2020

Sint-Pieters-Leeuw In Sint-Pieters-Leeuw vond dinsdagochtend een home invasion plaats. De lokale en federale politie konden twee daders arresteren. Er zou niemand gewond geraakt zijn.

De locatie en omstandigheden van de home invasion (een inbraak waarbij de daders de bewoners bedreigen en eventueel knevelen red.) zijn nog onduidelijk. Het onderzoek is in handen van het parket Halle-Vilvoorde. “Twee daders van een home invasion werden gezocht en konden uiteindelijk opgepakt worden”, laat parketwoordvoerder Gilles Blondeau kort weten. Meer informatie kan voorlopig nog niet worden gegeven. De lokale politiezone Zennevallei kreeg bij de zoekactie naar de daders bijstand van een helikopter van de federale politie. De bewoner of bewoners zouden geen zware verwondingen hebben opgelopen.

