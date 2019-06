Twaalf maanden voor drogist die vrouw verkeerde middel meegeeft voor reinigingskuur, waarna ze sterft: “Grotesk gebrek aan voorzorg” WHW

27 juni 2019

15u17 0 Sint-Pieters-Leeuw Drogist Jozef V. (73) uit Lennik is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 12 maanden voor het onopzettelijk doden van Heidi C. De vrouw stierf in 2013 na een reinigingskuur. Uit onderzoek bleek dat ze stierf nadat ze natriumchloraat had ingenomen. De zeventiger had haar dit middel meegegeven terwijl ze eigenlijk een onschadelijk middel besteld had.

Voor de nabestaanden van het slachtoffer is de uitspraak het eindpunt van een juridische lijdensweg die maar liefst zes jaar duurde. Het parket wilde het dossier in 2016 zelfs nog seponeren. Uiteindelijk vroeg hun advocaat Wiet Goris tot twee maal toe om bijkomende onderzoeksdaden. Met een veroordeling, zes jaar na dato, tot gevolg.

Indien de redelijke termijn niet overschreden was zou de straf zeer dicht bij de maximumstraf (2 jaar) gekomen zijn. Jammer genoeg blonk het onderzoek uit in totale lethargie Rechter

In juni 2013 was Heidi C. uit Sint-Laureins-Berchem, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw, van plan om samen met haar huisgenoot een alternatieve reinigingskuur te ondergaan. Daar hadden ze onder meer het sterk relaxerende magnesiumsulfaat voor nodig, dat Heidi ging halen bij een drogist. Maar Heidi werd er zwaar ziek van en haar huisgenoot trok met haar naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Al haar organen bleken op korte tijd aangetast. Zoiets kon volgens de dokters enkel door vergiftiging. Kort na haar opname overleed ze. Ook haar huisgenoot werd meteen opgenomen met vergiftigingsverschijnselen en belandde in coma. Hij overleefde de vergiftiging. Uit onderzoek bleek dat de drogist haar natriumchloraat had meegegeven. Dat is een sterke onkruidverdelger die bij inname dodelijke gevolgen kan hebben.

Grotesk gebrek aan voorzorg

De drogisterij bleek één grote chaos te zijn. Bij een huiszoeking troffen speurders verschillende potjes en zakken met chemicaliën en producten aan, maar waar geen enkel etiket op bevestigd was. “Beklaagde heeft zelf ‘op het zicht’ beslist wat magnesiumsulfaat moest zijn. Daarvan heeft hij een kilogram meegegeven. Jammer genoeg bleek het natriumchloraat te zijn”, aldus de rechter. De verdediging had nog twijfel gezaaid over de exacte doodsoorzaak van het slachtoffer. “Nochtans staat vast dat ze gestorven is ten gevolge van de inname van natriumchloraat”, veegde de rechter dit argument van tafel.

Redelijke termijn

V. bleek uiteindelijk nog geluk te hebben dat het onderzoek zo laks gevoerd werd. De rechter liet er immers weinig twijfel over bestaan wat zijn straf was geweest mocht het onderzoek zorgvuldig - en dus binnen een redelijke termijn - was afgehandeld. “Indien de redelijke termijn niet overschreden was zou de straf zeer dicht bij de maximumstraf (2 jaar red.) gekomen zijn. Jammer genoeg blonk het onderzoek uit in totale lethargie. Nu blijft het bij 12 maanden”, klonk het. “Toch blijf ik bij een effectieve straf, al was het maar om hem te doen inzien dat zoiets echt niet kan.” Of de man in beroep gaat is nog niet bekend. Hij heeft hiervoor een maand de tijd.