Trio veroordeeld voor 4 inbraakpogingen op 1 nacht: 7 en 8 maanden cel Wouter Hertogs

31 augustus 2020

12u57 1 Sint-Pieters-Leeuw Drie mannen zijn veroordeeld tot celstraffen tot 8 maanden. Ze waren verantwoordelijk voor een heuse inbraakplaag in en rond Sint-Pieters-Leeuw.

Vanaf eind december 2019 werd het Vlaams-Brabantse Sint-Pieters-Leeuw geplaagd door een aanhoudende reeks inbraken. De daders gingen steevast op dezelfde manier te werk. Ze drongen de woningen binnen via het keldergat en gingen er voornamelijk vandoor met smartphones en andere kleine elektronica.Onderzoek wees uit dat het ging om een bende inbrekers die opereerden vanuit een kraakpand aan de Bergensesteenweg in Anderlecht. Op 1 maart konden twee verdachten opgepakt worden, toen een van hen op heterdaad betrapt werd bij een inbraak via een keldergat. Een kompaan werd in de onmiddellijke omgeving aangetroffen.

Gestolen bankkaarten

De twee, A.F. en Z.E. kwamen ook in aanmerking voor vier inbraakpogingen in dezelfde nacht en voor een gsm-diefstal enkele dagen voordien. Samen met een derde man zouden ze ook gestolen bankkaarten gebruikt hebben om aankopen te doen in een tankstation. Het parket vorderde twee jaar cel voor A.F., 18 maanden voor Z.E en 1 jaar voor de derde man.

De rechtbank vond dat er voldoende bewijzen waren om A.F. en Z.E. te veroordelen voor de inbraak en de vier inbraakpogingen in de nacht van 1 maart, maar niet voor de gsm-diefstal enkele dagen eerder. Samen met de derde man werden ze ook schuldig bevonden aan de feiten met de gestolen bankkaart. A.F. en Z.E. kregen elk een gevangenisstraf van 7 maanden met uitstel, de derde man werd bij verstek veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 8 maanden.