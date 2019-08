Treinpendelaars kunnen fiets voortaan stallen in fietskluis aan station Ruisbroek Bart Kerckhoven

13 augustus 2019

08u35 1 Sint-Pieters-Leeuw Wie vanuit Ruisbroek de trein neemt naar het werk kan voortaan zijn fiets veilig opbergen in een fietskluis. Op het Stationsplein staat een fietsbox waar plaats is voor vijf fietsen. Het gaat om een proefproject.

De kluis werd geïnstalleerd met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. “Deze eerste afgesloten fietsbox is een test om te peilen hoe groot de interesse is of kan worden”, zegt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA). “Pendelaars die wat verder van het station wonen en die afstand enkel met een fiets afleggen krijgen zo een volwaardig alternatief om de combinatie van de trein en de fiets te nemen. Het spreekt voor zich dat we graag extra fietsboxen plaatsen als de vraag groter is dan het aanbod.”

Wie een plekje in de fietsbox wil huren kan vanaf maandag 19 augustus een mailtje sturen naar fietsenmobiliteit@groepintro.be. Je kan je fiets een jaar lang veilig opbergen in de kluis voor 75 euro. Er zal ook een eenmalige waarborg worden gevraagd van 25 euro.