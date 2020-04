Toch voedsel voor tachtig gezinnen dankzij extra steun: “Hartverwarmend in moeilijke tijden” Bart Kerckhoven

30 april 2020

13u42 2 Sint-Pieters-Leeuw De vzw Baobab kreeg het tijdens de coronacrisis moeilijk om nog voedselpakketten samen te stellen voor een tachtigtal gezinnen. Gelukkig kwam er extra steun waardoor de families toch hulp kregen.

“De afgelopen weken waren niet gemakkelijk”, zegt voorzitter Guy Van Ruysevelt. “Door het hamstergedrag van veel mensen kregen we minder bevoorrading van de bedrijven waar we mee samenwerken. Sommige voedselbanken moesten zelfs tijdelijk de deuren sluiten.”

Om de coronacrisis door te komen, kreeg Baobab van de Koning Boudewijnstichting 10.000 euro. Welzijnszorg gaf 500 euro. “Dat laat ons toe wekelijks bestellingen te plaatsen bij onze vaste leveranciers zodat we mooie, gevarieerde voedselpakketten kunnen samenstellen. Van Delhaize Pajot kregen we zelfs 125 kilogram paaseieren. Neuhaus Vlezenbeek verwende al onze gezinnen met pralines en koekjes. Baobab draait op volle toeren en dat ook dankzij Makro Sint-Pieters-Leeuw, Solucious Lot, Schoentjes Drankenservice, Schietse Groot-Bijgaarden, Olympia Herfelingen, Aldi Sint-Pieters-Leeuw en Delhaize Halle. Zij blijven ons in moeilijke tijden steunen. Het is hartverwarmend te mogen ervaren hoe mensen voor mekaar zorgen in een crisissituatie.”