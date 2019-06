TIPS VOOR HET WEEKEND Redactie

20 juni 2019

13u04 2

Sint-Pieters-Leeuw - Rozenmarkt in park Coloma

Zondag 23 juni kan je tijdens het Rozenfestival in park Coloma van 14 tot 18 uur snuisteren op een heuse rozenmarkt. Je kunt er verzorgingsproducten en de mooiste rozen kopen, waaronder de befaamde Colomaroos. En daar blijft het niet bij. Heel wat standhouders zijn culinair aan de slag gegaan met rozen. Bezoekers kunnen proeven van rozenbier, rozengin, rozenijs, rozengebak, rozenconfituur, rozenjenever,… Dat de roos geprezen wordt om haar schoonheid en geur is bovendien geen geheim. De heerlijkste schoonheidsproducten op basis van rozen vind je dan ook terug op deze rozenmarkt: van oogmaskers tot rozenolie. Naast al dit moois en lekkers zijn er nog stands met informatie, boeketten, keramiek, kruiden,… Voor elk wat wils dus. www.natuurenbos.be/rozenmarkt-op-23-juni-2019

Roosdaal - Oldtimerparade aan woonzorgcentrum

Op zondag 23 juni vindt er een oldtimerparade plaats aan woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in de Gasthuisstraat. Onder meer de Retro Car Club uit Denderhoutem zal zijn oldtimers tentoonstellen. De Retro Car Club sprong als eerste op de kar om zijn medewerking te verlenen en zijn mooiste auto’s te showen. Het evenement wordt uitgebreid met een Vlaamse kermis. Naast de parade kan je snuisteren op een rommelmarkt, zijn er springkastelen, ijs- en themastandjes. Onder meer Pasar, Erfgoed Rausa en KWB werken mee aan het volksfeest. De parade start om 14 uur. Om 17 uur keren de auto’s terug. Om het plaatje compleet te maken, mogen de bewoners zelf de mooiste wagen verkiezen

.

Zaventem - Festival Zuiver Zaventems toe aan achtste editie

Nu zaterdag vindt op het Kerkplein van Zaventem de achtste editie van het gratis festival Zuiver Zaventems plaats. De organisatoren moesten op het laatste moment wel nog op zoek naar een nieuwe headliner, want covergroep Mr. Nice belde eind vorige week af nadat frontzanger Jared Grant een talentenjacht in Nederland won en daardoor voor andere optredens kiest. Silicon Carne werd uiteindelijk tot hoofdact gebombardeerd. De vrije plek op de affiche wordt opgevuld door de groep Green Onions. De ‘deuren’ van het Kerkplein openen zaterdag om 16.30 uur, al vertrekt er tussen 8.30 en 10 uur ook al een motortocht. Een deel van de opbrengst van Zuiver Zaventems gaat ook dit jaar opnieuw naar enkele goede doelen.

Sint-Pieters-Leeuw - Beestig festival voor honden en baasjes

Op zaterdag 22 juni organiseert een Belgisch merk voor honden- en kattenvoeding voor de allereerste keer ‘Meet ’n Treat’. Dit gratis ééndaagse event voor honden tovert het domein Groenenberg in Sint-Pieters-Leeuw van 10 tot 17 uur om tot een groot speeldomein boordevol beestige activiteiten. Zo kan je heerlijk ontspannen tijdens een sessie dog yoga, waarbij je samen met je hond allerlei meditatie- en stretchtechnieken leert, meet de ‘dog groomer’ jouw hond een frisse nieuwe look aan en zorgen verschillende waterspelletjes voor de nodige verkoeling en actie. Even bekomen van al dat spelen en stoeien kan in de picknick area. Niet alleen je huisdier geniet er van een lekker hapje, maar ook de baasjes krijgen verfrissende drankjes en heerlijke hapjes voorgeschoteld door foodtrucks. Het wordt voorwaar een beestige boel.

Domein Groenenberg, Konijnestraat 172B, 1602 Sint-Pieters-Leeuw



Hoeilaart - Fietsen met Bettini, De Wolf en Van Aert

Wielerliefhebbers die ervan dromen om met (gewezen) topwielrenners te kunnen rijden, moeten zondag in het Jan van Ruusbroecpark in Hoeilaart zijn. Filip Lauwers organiseert er naar aanleiding van de veertigste verjaardag van zijn fietswinkel Filip Sport immers een groot fietsevenement met onder meer Paolo Bettini, Fons De Wolf en mogelijk Wout Van Aert. De opbrengst gaat naar de bedreigde diersoorten in het Nationaal Park Virunga in Congo, dat al enkele jaren belaagd wordt door stropers. De (gewezen) renners zullen de deelnemers begeleiden tijdens verschillende fietstochten. De ‘golden’ groep, die 90 kilometer tegen een gemiddelde snelheid van 28 à 30 kilometer per uur zal rijden, wordt begeleid door Paolo Bettini en Wout Van Aert (als die zich kan vrijmaken). Het vertrek is om 9 uur voorzien. Een kwartier later start de groep ‘silver’, goed voor een tocht van 90 kilometer met een gemiddelde snelheid van 25 à 27 kilometer per uur. Fons De Wolf zal die groep begeleiden. De bronzen groep start om 9.30 uur onder begeleiding van Jean-Marie Wampers en Rudy Pevenage voor een rit van 60 kilometer met een gemiddelde van 23 tot 25 kilometer per uur.