Tien Pajotse gemeenten zetten in op hernieuwbare energie Tom Vierendeels

25 september 2019

11u20 14 Sint-Pieters-Leeuw Tien Pajotse gemeenten gaan samen met enkele partners de komende drie jaar nadenken over toekomst van het Pajottenland in functie van de klimaatverandering. Daarbij wordt vooral aan hernieuwbare energie gedacht. Het project krijg de naam ‘Opgewekt Pajottenland’ mee.

“Het Pajottenland, dat een grote landschappelijke waarde heeft, staat voor heel wat uitdagingen”, valt te lezen in een persbericht van de provincie Vlaams-Brabant. “Zo wordt er aan droogte en wateroverlast gedacht. De typische identiteit van het landschap biedt ook kansen om te werken aan klimaatdoelstellingen door in te zetten op hernieuwbare energie, verbetering van leefbaarheid in dorpen en het versterken van de open ruimte door landschapszorg.”

De provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Pajopower vz en de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Liedekerke slaan de handen in elkaar en werken de komende drie jaar aan een strategisch project dat de naam ‘Opgewekt Pajottenland’ meekreeg.

Nieuwe initiatieven

“Momenteel loopt er een landschapsstudie die bestaat uit een energiesysteemanalyse”, zegt Ann Schevenels (N-VA), gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning. “Die studie berekent hoeveel energie we nu verbruiken, waar we naartoe willen en hoe we dat zullen doen. Daarnaast wordt bekeken hoe de inwoners hun landschap en de evolutie ervan zien en hoe het landschap in elkaar zit. Deze visie wordt onmiddellijk omgezet in concrete projecten, die hopelijk nieuwe initiatieven in gang zetten.”

Vanaf oktober liggen in de gemeentehuizen folders die negentien acties uitleggen. De komende maanden worden de bewoners, ondernemers, experts en lokale besturen op de hoogte gebracht. De eerste resultaten van de landschapsstudie zullen dan ook bekend gemaakt worden.