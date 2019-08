Techno-fan, hip hopper of house-liefhebber? Kar.tjee geeft maar liefst dertig artiesten een podium tijdens tweede editie Bart Kerckhoven

13u28 2 Sint-Pieters-Leeuw Jeugdcentrum Laekelinde in Sint-Pieters-Leeuw is de voorbije dagen verbouwd tot festivalterrein want vrijdag en zaterdag vindt er voor de tweede keer Kar.tjee plaats. Het wordt opnieuw een feest voor de house-, techno- en hiphopliefhebbers.

Vorig jaar lokte de eerste editie 1.500 bezoekers en de organisatoren willen minstens even goed doen. “We programmeren dj’s en artiesten op drie verschillende podia”; legt Jolan De Kempeneer uit. “Dit keer verhuizen we het binnenpodium van het jeugdhuis naar de zaal en dat vergroot meteen de capaciteit.”

Nog een nieuwigheid: Kar.tjee start al vrijdagavond met een Afterwork. “De muziek staat zaterdag centraal maar vrijdag verhuist die naar de achtergrond voor een gezellige drink”, legt Jolan uit. “We mikken op een iets ouder publiek die graag eens ons festival wil ontdekken zonder tot diep in de nacht te feesten. Eén stage zal open zijn en je hoeft zelfs geen fan te zijn van house, techno of hip hop om je die avond te amuseren.”

Zaterdag is er dan de eigenlijke festivaldag. Op de drie podia staan liefst dertig artiesten geprogrammeerd. Kar.tjee werkt voor elk podium samen met een artiest of een concept. “Hef Bundy is de host van de hip hop-stage, op de house-stage is Insomnia Nights de baas en Nachtschade programmeert dan weer namen op de indoor techno-stage.” Alle informatie over Kar.tjee is te vinden op de Facebookpagina van het evenement.