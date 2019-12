Team gemeenschapswachten breidt met de helft uit in Sint-Pieters-Leeuw Bart Kerckhoven

27 december 2019

10u45 0 Sint-Pieters-Leeuw Het team van gemeenschapswachten in Sint-Pieters-Leeuw breidt uit van vier naar zes mensen. De wachten worden preventief ingezet maar schrijven ook GAS-boetes uit.

“Gemeenschapswachten zijn belangrijk voor een leefbare wijk”, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). “Ze zijn heel zichtbaar in het straatbeeld en onmisbaar voor een degelijk handhavingsbeleid. Verloedering is één van de grote ergernissen bij de bevolking. Daarom breiden we het aantal gemeenschapswachten vanaf januari uit van vier naar zes. Naast preventief optreden sporen ze ook sluikstorten op en verbaliseren ze de overtreders. Ook bij verwaarlozing van eigendommen en overlast treden de wachten op. De wijkpolitie blijft wel sterk aanwezig in de wijken en die inspecteurs kunnen ook overlast en foutparkeerders verbaliseren. Het is niet voldoende een goed reglement te maken, er moet ook gezorgd worden dat het nageleefd wordt.” Eerder werd ook al het GAS-reglement aangepast zodat overtreders sneller beboet kunnen worden.