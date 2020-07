Te snel de weg op met nieuwe auto: werkstraf en rijverbod Tom Vierendeels

01 juli 2020

13u22 0 Sint-Pieters-Leeuw Niet kunnen wachten tot alles in orde is alvorens op de baan te gaan met een nieuwe wagen is een man zuur opgebroken. Hij kreeg een werkstraf omdat verschillende papieren niet in orde waren.

De man had net een nieuwe auto gekocht, maar bij een verkeerscontrole op 16 december 2018 bleek dat hij geen verzekering had, dat de wagen niet was ingeschreven en dat hij bovendien zijn rijbewijs niet op zak had. “De auto was net aangekocht en hij kon niet wachten om ermee te rijden”, pleitte de advocaat. “Zijn andere auto was op dat moment wel nog verzekerd en die verzekering was nog niet overgezet.” De rechter gaf de man een werkstraf van 26 uur en een rijverbod van 15 dagen.