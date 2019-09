Tapten bakker en schoonzoon gas af? WHW

26 september 2019

14u52 1 Sint-Pieters-Leeuw Een bakker en zijn schoonzoon riskeren respectievelijk 6 en 3 maanden cel met uitstel voor het aftappen van gas. Zelf ontkennen ze resoluut iets met de diefstal te maken te hebben.

De hoofdbeklaagde heeft verschillende bakkerijen in het Brusselse, zo ook in Ruisbroek. In het verleden had hij al enkele keren problemen omdat hij zijn gasrekening niet tijdig kon betalen. Daarom had zijn schoonzoon een contract op zijn eigen naam afgesloten. Bij Fluvius keken ze vreemd op toen het gasverbruik in het bewuste pand plots tot een minimum werd herleid. Een controleur constateerde vervolgens dat er met de meters geknoeid was. “Hij baatte een bakkerij uit maar betaalde niet voor zijn gas. Dat is diefstal. Zijn schoonzoon wist ervan en is dus ook schuldig”, aldus het parket. De verdediging is het hier niet mee eens. “Er zit niets in dit dossier”, pleitte hun advocaat Wiet Goris. “Het contract staat op naam van de schoonzoon, dat klopt, maar bewijst dit dat hij betrokken was bij de diefstal? En hoeveel gas werd er dan exact gestolen? Want dat kan niemand ons zeggen.” Uitspraak op 23 oktober.