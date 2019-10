Tachtiger sukkelt beek in, maar gelukkig slaat zijn hondje ‘alarm’ Bart Kerckhoven

25 oktober 2019

15u29 2

Een 82-jarige man uit Ruisbroek heeft wellicht zijn leven te danken aan zijn hondje. De man ging donderdag wandelen met zijn hond. Het dier dook later op de dag alleen op met de leiband nog om en de politie werd verwittigd. Dankzij de chip kon de politieploeg al snel achterhalen wie zijn baasje was maar daar aangekomen troffen ze een ongeruste dochter aan omdat haar vader meer dan twee uur geleden met het dier vertrokken was voor een wandeling. De inspecteurs besloten zelf op zoek te gaan naar de man in de buurt waar de hond aangetroffen werd. Veertig meter verder bleek de man in een beek gesukkeld te zijn. Hij was vermoeid en onderkoeld en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De man herstelt intussen van zijn avontuur, maar mocht de hond niet opgemerkt zijn en de inspecteurs hem niet gaan zoeken zijn had het verhaal allicht helemaal anders afgelopen.