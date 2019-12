Exclusief voor abonnees Tachtig uur aan gewerkt, en dat zie je: zelfs supporterslokaal Remco Evenepoel staat in miniatuurkerstdorp van Gilbert (73) Bart Kerckhoven

11 december 2019

16u10 3 Sint-Pieters-Leeuw De living van Gilbert Kraghman en zijn vrouw Jeanine Van Volsem in Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) is ingepalmd door een groot miniatuurkerstdorp. Een tachtigtal huisjes schitteren er onder 400 ledlampjes. Gilbert bouwde sinds half november aan het tafereel. Je ziet onder meer de VRT-zendmast en zelfs het supporterslokaal van lokale wielerheld Remco Evenepoel.

Gilbert Kraghmann (73) heeft zich de voorbije weken geamuseerd. Tientallen kersthuisjes werden uitgestald over een zeventien vierkante meter groot tafereel, dat de hele woonkamer inpalmt. Er rijden treinen rond, er is een schaatspiste en Gilbert vond de voorbije maanden ook de tijd om zelf enkele bestaande gebouwen in miniatuur om te zetten. Eén probleem: televisie kijken gaat de komende weken wat moeilijker. “Als ik naar het voetbal kijk moet ik wat kussens in de zetel leggen om op te zitten want ander zie ik geen bal”, lacht Gilbert.

