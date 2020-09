Staking bij Makro Sint-Pieters-Leeuw: “We blijven gesloten tot er een oplossing wordt aangeboden” Amber Gys

04 september 2020

09u41 20 Sint-Pieters-Leeuw Bij de Makro vestiging in Sint-Pieters-Leeuw brak vanochtend een staking uit. Het personeel legt het werk neer na een informatievergadering, waarin de directie de besparingsplannen uit de doeken deed. Er wordt gevreesd dat heel wat werknemers hun job zullen verliezen. De vestiging blijft vandaag al zeker en volledige dag gesloten, Bij de Makro vestiging in Sint-Pieters-Leeuw brak vanochtend een staking uit. Het personeel legt het werk neer na een informatievergadering, waarin de directie de besparingsplannen uit de doeken deed. Er wordt gevreesd dat heel wat werknemers hun job zullen verliezen. De vestiging blijft vandaag al zeker en volledige dag gesloten, net als de winkels in Deurne, Eke en Machelen . “Indien nodig houden we de deuren maandag ook toe”, klinkt het bij de vakbonden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de zes vestigingen van Makro (Machelen, Deurne, Eke, Sint-Pieters-Leeuw, Alleur en Lodelinsart) vonden donderdagmiddag informatievergaderingen over de besparingsplannen plaats. Na afloop legde het personeel het werk meteen neer in de vestigingen van Machelen en Deurne. Er werd toen ook niet uitgesloten dat er in de vier andere filialen acties gingen komen. Vandaag volgden ook de vestiging in Eke (Nazareth) en Sint-Pieters-Leeuw.

Vandaag blijven we zeker gesloten, indien nodig doen we maandag ook verder met de staking Stijn Vandercruysse (ACLVB) en Francis Schouppe (ACV Puls)

Barricade

De vakbonden ACLVB, BBTK en ACV Puls verzamelden al om 6 uur aan de ingang van de Makro in Sint-Pieters-Leeuw. Aan de vestiging hebben verschillende vakbonden en personeelsleden de deuren van de vestiging geblokkeerd met karren. “We zijn gesloten en blijven ook gesloten tot er een oplossing wordt geboden”, aldus Stijn Vandercruysse (ACLVB) en Francis Schouppe (ACV Puls). “Vandaag al zeker, indien nodig doen we maandag ook verder met de staking. Wij eisen dat het door de directie voorgestelde plan onmiddellijk stopgezet wordt en dat er sociaal overleg komt om samen de beste beslissing te maken.”

De vakbonden zijn niet opgezet met de manier waarop de plannen donderdag werden voorgesteld. “Er werd helemaal geen rekening gehouden met het personeel”, luidt het. “De tijdelijke contracten worden niet verlengd, wat dan weer zal zorgen voor een verhoogde werkdruk bij de vaste personeelsleden.” Bijna twee jaar geleden hield diezelfde vakbond nog een staking tegen de verhoogde werkdruk bij het personeel in Makro Sint-Pieters-Leeuw. “De werkdruk ligt veel te hoog door een te kort aan personeel. Er zijn twee herstructureringen doorgevoerd, maar de beloftes die daarbij gemaakt werden worden niet nageleefd”, klonk het toen.

Herstructurering

De nieuwe besparingen bij Makro hingen al een tijdje in de lucht. Volgens CEO Vincent Nolf gaat het om 100 tot 200 van die tijdelijke banen in heel Vlaanderen, de contracten van onbepaalde duur zouden volgens hem niet in gevaar zijn. Ook de bakkerij schakelt over op afgebakken producten in plaats van een traditionele bakkerij én er komen zelfscankassa’s voor de klanten.

De winkel is vandaag dus gesloten. Het is nog niet zeker of de deuren morgen of maandag zullen openen.