Spoorloze inbreker leert lesje maar niet WHW/Belga

24 juni 2019

18u10 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man uit Sint-Pieters-Leeuw riskeert tien maanden cel omdat hij op twee maanden tijd tweemaal inbrak in dezelfde frituur. Bovendien werd de man op heterdaad betrapt bij het stelen van make-up in het Woluwe Shopping Center.

In de nacht van 22 op 23 juni 2018 forceerde een inbreker de deur van het berghok. Dat berghok roofde hij gedurende een uur lang leeg. Zijn buit? Bier, frisdrank en frituursnacks. De uitbaatster herkende op de camerabeelden één van haar klanten en die man, J.V., werd ondervraagd en bekende de feiten. Erg onder de indruk van dat verhoor was hij niet want exact een maand later, in de nacht van 22 op 23 augustus, sloeg de man opnieuw toe. Bovendien had hij zijn lesje geleerd en schakelde hij nu wel de bewakingscamera in de frituur uit. Toch werd hij opnieuw gepakt. Op de bewakingscamera’s van de gemeente was immers te zien hoe hij opnieuw een uurtje bezig was om ditmaal niet alleen bier, frisdrank en frituursnacks te stelen. Ook ging hij aan de haal met 570 euro.

Woluwe Shopping Center

Enkele maanden later werd de man in het Woluwe Shopping Center ook betrapt bij de diefstal van een hoeveelheid make-up. Sindsdien is van J.V. geen spoor meer en de man kwam ook niet opdagen op de correctionele rechtbank. Het parket vorderde daar tien maanden cel tegen hem. Uitspraak op 3 september.