Speelster Leeuw Brucom positief voor COVID-19: wedstrijden van jeugdploeg uitgesteld Bart Kerckhoven en Robby Dierickx

18 september 2020

13u53 1 Sint-Pieters-Leeuw Een speelster van één van de jeugdploegen van tweedeprovincialer Leeuw Brucom blijkt besmet met het coronavirus en daarom worden de wedstrijden van het team voorlopig uitgesteld.

De meisjesploeg U13 van Leeuw Brucom werkt voorlopig geen competitiewedstrijden af. Vorige week zaterdag werd de match tegen FC Moorsel B uitgesteld en ook de wedstrijd tegen VK Veldkanteva’s B gaat niet door. Eén van de speelsters van Leeuw Brucom testte positief voor COVID-19. De besmetting gebeurde buiten de club.

“We volgen de procedure van Sport Vlaanderen”, laat ondervoorzitter Marc De Bosscher weten van Brucom Leeuw. “De andere speelsters worden nu getest en we wachten die resultaten af. De rest van de werking van de club komt voorlopig niet in het gedrang. We weten dat corona de komende maanden een invloed kan hebben op de club. We volgen alle mogelijke regels, maar een besmetting kan altijd opduiken. Wanneer we op de hoogte gebracht worden grijpen we meteen in om de gevolgen te beperken.”

Eerder deze week liet het Agentschap Zorg en Gezondheid weten dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw door een stijgend aantal coronabesmettingen zich in ‘alertfase 3' bevindt.