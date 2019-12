Spannende spellingbee beslist wie Leeuw vertegenwoordigt op Groot Dictee Heruitgevonden Bart Kerckhoven

14u52 1 Sint-Pieters-Leeuw Tijdens het Groot Dictee in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw bleken Flore Detry en Nina Holderbeke het beste dictee geschreven te hebben, maar er kan natuurlijk maar één kandidate doorstoten naar de grote finale in Brussel.

Daarom werd een spannende spellingbee georganiseerd die gewonnen werd door Nina Holderbeke. Zij mag samen met 105 andere winnaars uit steden en gemeente op 18 januari haar dicteekunsten tonen op het Groot Dictee Heruitgevonden in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Het Langste Woord werd trouwens gewonnen door Frank Denys. Hij was de enige die het woord ‘hoofdlettergebruik’ met de letters kon vormen.