Sp.a steunt bouwstop in Sint-Pieters-Leeuw en wil zelfs nog een stapje verder gaan Bart Kerckhoven

23 mei 2020

15u12 0 Sint-Pieters-Leeuw Sp.a Sint-Pieters-Leeuw vindt het voorstel van de meerderheid om een bouwstop in te voeren in de gemeente door geen nieuwe wegen meer toe te staan naar de bouwgronden. Voor de partij gaat het voorstel zelfs niet ver genoeg.

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw legt volgende week een beslissing voor aan de gemeenteraad om een bouwstop tot 2025 mogelijk te maken. Verschillende geplande verkavelingen kunnen daardoor niet doorgaan.

“De bouwstop geldt tot eind 2025”, zegt politiek secretaris David Van Vooren van SP.A Sint-Pieters-Leeuw, uit. “Wij stellen voor om een aantal gebieden, zoals langs de Vogelzangbeek in de wijk Negenmanneke, definitief te herbestemmen tot groene zone. Daarom vragen we om ten laatste tegen eind 2022 een ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen.

Toch is Sp.a op haar hoede. ““We moeten ook waakzaam zijn voor de sociale gevolgen van de bouwstop”, klinkt het nog. “De komende tien jaar zal de Leeuwse bevolking met ongeveer duizend gezinnen toenemen. Een beperkter woningaanbod kan ervoor zorgen dat minder kapitaalkrachtige gezinnen uit de markt worden geprijsd.”

Sp.a kan zich wel niet uitspreken over de beslissing in de gemeenteraad omdat de partij sinds deze legislatuur geen vertegenwoordiger meer heeft in de raad.