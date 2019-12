Sp.a Sint-Pieters-Leeuw vreest voor afschaffing van buslijnen Bart Kerckhoven

02 december 2019

15u25 0 Sint-Pieters-Leeuw Sp.a is boos omdat er plannen op tafel liggen om verschillende buslijnen af te schaffen in Sint-Pieters-Leeuw. Volgens voorzitter Stijn Quaghebeur van de vervoerregio Vlaams Rand gaat het enkel om voorstellen die nog verder besproken moeten worden.

Volgens sp.a deed De Lijn op een overleg van de nieuwe Vlaamse vervoerregio Vlaamse Rand voorstellen om verschillende lijnen af te schaffen. Zo zouden lijn 141 en 142 samengevoegd worden waardoor verschillende haltes op de Lenniksebaan wegvallen. “De inwoners van Vlezenbeek en het Dilbeekse gehucht Nachtegaal worden daardoor getroffen omdat ze langs de Lenniksebaan de bus niet meer kunnen nemen”, zegt politiek secretaris David Van Vooren van sp.a Sint-Pieters-Leeuw.

Volgens de partij zal ook lijn 145 van en naar Brussel geschrapt worden en wordt lijn 144 tussen Brussel en Leerbeek ingekort tot het centrum van Sint-Pieters-Leeuw waardoor er veel minder bussen de haltes op de Brusselbaan in de daluren zullen bedienen. Ook de haltes aan de Pepingsesteenweg worden dan niet meer bediend. “Het traject voorbij Sint-Pieters-Leeuw via Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem wordt zo goed als volledig afgeschaft. Het politiecommissariaat wordt onbereikbaar met het openbaar vervoer”, aldus Van Vooren.

Ook de lijn 171 tussen Brussel, Brukom en Halle wordt afgebouwd, net als de lijn 163 tussen Halle en Roosdaal. De Lijn wil wel een nieuwe busverbinding tussen Vlezenbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Lot en Beersel invoeren. “Maar de frequentie hiervan is ruim onvoldoende om een aantrekkelijk alternatief te zijn voor woon-werkverkeer”, aldus Sp.a die nu oproept om de buslijnen te behouden en zelfs uit te breiden.

Voorzitter Stijn Quaghebeur van de vervoerregio Vlaamse Rand vindt de kritiek van Sp.a voorbarig. “Er zijn inderdaad voorstellen gelanceerd om aanpassingen door te voeren aan bepaalde buslijnen”, laat Quaghebeur weten. “Die worden besproken binnen de vervoerregio door vertegenwoordigers van alle gemeenten en de partners. Het is de bedoeling om uiteindelijk te komen tot gedragen voorstellen. Het is net de bedoeling om waar het nodig is meer aanbod te krijgen en dus de frequentie van de bussen op belangrijke lijnen te verhogen. Ik roep dan ook op om nu de sereniteit te bewaren.”