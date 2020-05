Social distancing onmogelijk tijdens asfaltering: Pepingsesteenweg blijft voorlopig afgesloten Bart Kerckhoven

04 mei 2020

10u35 2 Sint-Pieters-Leeuw Sinds juni vorig jaar wordt er gewerkt op en rond de Pepingsesteenweg en de arbeiders moeten enkel nog een laatste laag asfalt gieten maar door de coronacrisis blijft de werf nu aanslepen. Gemeenteraadslid Kathleen D’Herde (Open Vld) klaagt de situatie aan.

Begin april polste D’Herde al bij het schepencollege om de opgeschorte werken opnieuw te laten hervatten en vorige week vroeg het oppositieraadslid opnieuw een stand van zaken. Voor de werken aan de Pepingsesteenweg is er nog geen datum bekend wanneer er kan gestart worden. “De eerste fase van de werken aan de Pepingsesteenweg en de Joseph Depauwstraat zijn gestart in juni vorig jaar”, zegt D’Herde. “Om de werken te beëindigen rest er maximum één week om alles af te werken: enkel de toplaag ontbreekt nog. Sinds zeven weken wordt er niet meer verder gewerkt en heeft men een kraan over straat gezet, zodat zelfs de omwonenden ook nog steeds de omleidingen moeten volgen. Het is onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur aan deze werken geen prioriteit geeft. Vooral omdat hierdoor heel veel inwoners nodeloos moeten omrijden.”

Social distancing

Schepen van Openbare Werken Bart Keymolen (CD&V) liet weten dat de werken in Ruisbroek wel opnieuw opgestart zijn en dat de werken in de Leon Kreperlaan op 18 mei kunnen starten. Maar omdat bij de laatste werken op de Pepingsesteenweg de regels van ‘social distancing’ niet gegarandeerd kunnen worden is een heropstart niet eenvoudig. Zo moet het fietspad geasfalteerd worden met een kleine machine en verschillende arbeiders. De aannemer moet daarom zelf eerst een correct aanpak uitdokteren.