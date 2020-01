Sint-Pieters-Leeuw zet vallen uit om mollen te vangen op veld KV Brucom Sport Bart Kerckhoven

10 januari 2020

11u25 0

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil het voetbalveld van KV Brucom Sport tegen de volgende thuiswedstrijd opnieuw speelklaar krijgen. Vorige week moest de derby tegen SK Vlezenbeek afgelast worden nadat mollen het veld van de vierdeprovincialer omwoelden. “De mensen van de sportdienst zijn meteen in actie geschoten toen ze op de hoogte werden gebracht”, zegt schepen van Sport Herwig Smeets (N-VA). “Het voetbalveld wordt gesleept zodat de molshopen verdwijnen en er zijn ook mollenvallen uitgezet om de dieren te vangen. We hopen dat zo het probleem opgelost geraakt. Mollen kunnen altijd voor overlast zorgen in de buurt van voetbalvelden. Wanneer de mollen gevangen worden zullen we de situatie wel nog opvolgen. De volgende thuiswedstrijd is pas volgend weekend en dus hebben we wel nog even tijd om het veld speelklaar te krijgen.”