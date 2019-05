Sint-Pieters-Leeuw wint 3.000 euro met inspanningen op sportgebied Bart Kerckhoven

29 mei 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw won één van de prijzen van de Panathlon Stipendium. Panathlon Vlaanderen wil deelde aan gemeenten die een goed uitgedacht plan rond ethiek en fairplay rond sport uitdachten een mooie geldprijs uit. Sint-Pieters-Leeuw stelde diende het project in dat in september vorig jaar gelanceerd werd om meer respect te vragen in de sportclubs. Daarbij werden ouders gesensibiliseerd, namen clubs deel aan zogenaamde Silence Days en werden er gezamenlijke trainingen georganiseerd van ouders en hun kinderen. Intussen worden er al verder gewerkt aan een nieuw thema: milieu en omgeving. Zo organiseerden ze samen met SK Vlezenbeek en K. Turnsport Verbroedering Ruisbroek een plogging. De Leeuwse wielertoeristen maakten een actieplan op waarmee ze tijdens hun fietstochten de netheid op de openbare weg willen bewaren en bevorderen. Ook vissersclub De Gouden Brasem deed mee met een zwerfvuilacties. Alle initiatieven overtuigde Panathlon Vlaanderen zodat het schepencollege een mooie cheque in ontvangst mocht nemen ter waarde van 3.000 euro.