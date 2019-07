Sint-Pieters-Leeuw weigert ‘achterstallige’ brandweerbijdrage van 616.998,52 euro te betalen en trekt naar de rechter Bart Kerckhoven

11 juli 2019

11u09 4 Sint-Pieters-Leeuw Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw is niet van plan om 616.998,52 euro te betalen in de eindafrekening voor de brandweerkosten van 2015. “We hebben alles al bijgedragen en zien niet in waarom we dubbel moeten betalen”, aldus burgemeester Luc Deconinck (N-VA) die een juridische procedure aankondigt.

De verdeling van de brandweerkosten uit 2015 blijven vier jaar na datum nog steeds voer voor discussie. Toen werden de brandweerdiensten samengevoegd in hulpverleningszones maar volgens provinciegouverneur Lodewijk De Witte moesten heel wat gemeenten nog extra geld betalen voor de bescherming van hun grondgebied terwijl anderen dan weer veel te veel betaald hadden. Enkele gemeentebesturen trokken zelfs naar de Raad van State en de gouverneur besloot de helft van het bedrag te innen. De Raad van State verklaarde zich intussen onbevoegd en nu wil de gouverneur de het resterend bedrag innen. De gemeenteraad gaf daar een negatief aan. “Omdat we vinden dat er voldoende betaald is”, zegt burgemeester Deconinck. “Er is geen enkele reden om onze bijdrage dubbel te betalen.” De gemeente heeft intussen zelfs een advocaat aangesteld en trekt naar de burgerlijke rechtbank om de bijdragen te betwisten. Wellicht zullen nog andere gemeenten protesteren en dat is dan weer slecht nieuws voor de stad Halle die rekende op een terugbetaling van een bedrag van 1,5 miljoen euro.