Sint-Pieters-Leeuw voert bouwstop in: “Grenzen van verstedelijking zijn bereikt” Bart Kerckhoven

14 mei 2020

22u13 9 Sint-Pieters-Leeuw De gemeente Sint-Pieters-Leeuw voert een bouwstop in tot 2025. Er mogen geen wegen meer aangelegd worden naar gronden die nog nooit verhard of bebouwd werden. Zo wil het schepencollege voorkomen dat nog meer groene ruimte wordt volgebouwd. “De grenzen van de verstedelijking zijn bereikt”, klinkt het.

Sint-Pieters-Leeuw telde eind 2019 34.617 inwoners en dat zijn er vierduizend meer dan tien jaar geleden. Er werd al heel wat bijgebouwd en vooral Zuun, Negenmanneke en Ruisbroek zijn aan een ijltempo verstedelijkt. Het zijn woongebieden die grenzen aan het Brussel Hoofdstedelijk Gewest en daarom erg populair bij projectontwikkelaars. Maar de gemeente grijpt nu in. Het schepencollege legt aan de gemeenteraad een resolutie voor waarbij afgesproken wordt om al minstens tot eind 2025 geen extra open ruimte meer aan te snijden. In de praktijk zullen er geen wegen aangelegd mogen worden naar weiden, akkers, achtertuinen en groengebieden in woongebied. Het is de gemeente die over de aanleg van die wegen beslist en door dat niet toe te staan kunnen ook bouwprojecten niet gerealiseerd worden. “:“Door geen nieuwe wegen meer toe te staan beletten we dat de verstedelijkte kernen steeds verder uitdeinen naar de open ruimte”, legt burgemeester Luc Deconinck (N-VA) uit. “Daarmee roepen we een halt toe aan de druk om elke vierkante meter groen die volgens het gewestplan nog bebouwbaar is, met nieuwe verkavelingen of groepswoningbouw in te palmen. De grenzen van de zich uitbreidende verstedelijking zijn bereikt.”

Groene gemeente

Bouwen en verbouwen moet wel nog kunnen volgens het schepencollege maar dan wel op plaatsen waar nu al gebouwd is. “Nieuwbouw en vernieuwbouw moet geconcentreerd worden in de al bebouwde kernen, door renovatie van verouderde woningen, opvulling van bouwgronden langs bestaande wegen en reconversie van oude bedrijfsgebouwen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Keymolen (CD&V). “We willen een groene gemeente blijven, waar onze bewoners blijvend grote groene ruimtes vinden op wandelafstand van de kernen en waar we ook de waterlopen terug ruimte geven.”

Werken langs de beken

In de praktijk wordt zo alvast de bouw van dertig woningen tegengehouden in een groen gebied achter de Brusselbaan. Daarover was al commotie ontstaan. De gemeente neemt zelf nog meer initiatieven om de verstedelijking tegen te gaan. Zo is het woonuitbreidingsgebied aan de Rink geschrapt, en zal dat ook gebeuren met het woonuitbreidingsgebied in de Vogelstraat. De helihaven in de buurt van de Pepingensesteenweg zal ook niet meer uitgebaat mogen worden en wordt ingekleurd als open ruimte. De oude sociale woontorens van dertien verdiepingen hoog in de Bezemstraat zullen dan weer moeten wijken voor woonprojecten van vijf verdiepingen hoog. Ten slotte plant Sint-Pieters-Leeuw langs de verschillende beken heel wat werken zodat die gebieden groene longen door heen de gemeente worden. Zo zal de Zuun opengelegd worden tussen het winkelcentrum Shopping Pajot en de vroegere Michelinsite.