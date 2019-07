Sint-Pieters-Leeuw serveert drank voor het eerst in eco-bekers op viering Vlaamse Feestdag Bart Kerckhoven

04 juli 2019

13u18 3

De viering van de Vlaamse Feestdag in het Colomapark in Sint-Pieters-Leeuw is meteen een primeur want voor het eerst wordt de drank tijdens een openluchtactiviteit geschonken in herbruikbare eco_bekers. Frisdranken maar ook pintjes en zelfs de speciale bieren worden op zondag 7 juli geschonken in aangepaste eco-bekers. De drankjes zouden naar verluid even lekker smaken in de eco-bekers dan in echte glazen. Jaren geleden werden de eco-bekers al ingevoerd voor wie iets in trefcentrum Laekelinde organiseert. De liefhebbers van Vlaamse muziek komen trouwens aan hun trekken zondag in het Colomapark want vanaf 13 uur treedt de Nachtwacht op, gevolgd door Mathias Vergels om 15 uur en de Vlaanderen Boven Band met Gene Thomas op 17 uur. De toegang is gratis.