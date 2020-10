Sint-Pieters-Leeuw scherpt coronaregels aan nadat leerkrachten besmet raken en scholen sluiten Bart Kerckhoven

12 oktober 2020

09u21 0 Sint-Pieters-Leeuw Voortaan dragen alle leerkrachten een mondmasker in de Leeuwse scholen. Ook in de kleuterklas is zo de mondmaskerplicht een feit. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw neemt extra maatregelen nadat twee scholen sluiten omdat er te veel besmettingen werden vastgesteld.

Zowel in de Sint-Stevensschool in de wijk Negenmanneke als in de Vrije Basisschool Sint-Lutgardisschool wordt voorlopig geen les meer gegeven omdat verschillende leerkrachten besmet zijn met het coronavirus. Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen hebben wij met alle basisscholen van Sint-Pieters-Leeuw afgesproken om strengere maatregelen te nemen in kader van de bestrijding van corona”, laat schepen van Onderwijs An Speeckaert (CD&V) weten. “Deze afspraken werden gecommuniceerd naar de schoolteams van de Leeuwse basisscholen. De belangrijkste maatregel is het verplicht dragen van een mondmasker door het volledige schoolteam. En dat dus ook in de kleuterklas wat bij code geel nog niet verplicht is. Ook de contacten tussen de leerkrachten van het lager onderwijs en de kleuterklas zullen tot het strikt noodzakelijke beperkt worden.

Herinnering voor ouders

Ook de ouders worden extra herinnerd aan hun verantwoordelijkheid. “Verder zal aan de ouders uitdrukkelijk gevraagd worden om kinderen niet naar school te sturen wanneer ze ziek zijn en ook een mondmasker te dragen wanneer zij in de schoolomgeving komen”, zegt Speeckaert nog.

“Het is voor ons bijzonder belangrijk dat onze scholen zo lang mogelijk open blijven en dat kinderen maximaal les kunnen krijgen, maar de gezondheid van onze leerkrachten en kinderen gaat uiteraard altijd voor. Hopelijk kunnen we zo op korte termijn het virus bedwingen en er opnieuw volop tegenaan.” De Vrije Basisschool Sint-Lutgardis en de Sint-Stevensschool zullen normaal donderdag opnieuw opengaan. Dat zou alle besmettingsgevaar op school ook geweken zijn.